吳姓佛具店銷售員，去年7月間見女高中生獨自步行，假意上前攀談換LINE加好友，1個星期後又在內湖某公園巧遇，尋找各種話題聊天3小時。女高中生早已不耐煩，晚上9點打算返家，竟遭環抱騷擾，造成上臂挫傷，士林地院認為雙方已和解，吳男自費進行心理諮商，依強制猥褻判處有期徒刑8月，緩刑3年，並接受法治教育3場。

年近40歲的吳男，已婚，去年7月21日在公園遇到17歲高中女生，吳男主動搭訕要求換LINE，但女高中生只是不想當面拒絕，返家後即封鎖LINE好友，不料間隔1星期，又在附近巧遇，吳男這次用各種話題，拖住女高中生聊天，直到晚間9點，女高中生拒絕再待在公園，堅決要返家休息。

吳男仍不放棄，先用臉接近，再碰觸女高中生胸部，最後從後方環抱，3次猥褻行為，讓女高中生受到驚嚇，奮力掙脫，掙脫後立刻由父親陪同向警方報案，並提告強制猥褻、傷害。

判決指出，吳男要求加女高中生LINE好友即遭封鎖，即表示不願繼續，吳男應知所進退，又為了滿足一己之私慾，不尊重他人性自主決定權，導致女高中生內心感到恐懼，考量雙方達成和解，依法判刑。