2024年立委選舉，台北市第七選區（南松山、信義）將由民進黨許淑華對上國民黨徐巧芯，雙姝近來頻頻交鋒。許淑華昨( 1 日)在臉書發出千字文喊話「煽動仇恨絕對不是正義」，徐巧芯則立即發文回應，民進黨讓民眾燃起熊熊怒火，但新潮流不曾協助救火，「民進黨與新潮流，就是挑起仇恨的那一方」。

徐巧芯昨在臉書表示，民進黨的新潮流最近把矛頭對準她，「這並不讓我意外，早就做好直球對決的準備。」對於綠營批判她煽動仇恨、不成熟、不做事、太狠，徐巧芯直言，這些話語都像一面鏡子，反射照映出的是新潮流自己的樣子。

徐巧芯表示，煽動仇恨的人是喊著「抗中保台」，以及總是抹紅學生、扣人帽子的民進黨，從來都不是她，況且許淑華還曾脫口說出「抗台保中」。

徐巧芯指出，成熟的態度應該是學區的家長氣憤於你的派系成員抹紅孩子時，敢勇敢替他們發聲，而不是提早離席閃避問題；做事的方式，是好好出席可以簽名後領2450元的大會，不是趁機跑去民進黨中常會，對不起投票給你的人。

徐巧芯也點名，最狠的是新潮流的段宜康及邱義仁，前者抹黑他人但至今沒有實踐吞曲棍球的承諾，後者則曾說要把國民黨「割喉割到斷」。

徐巧芯直言，面對民進黨讓人民燃燒的熊熊怒火，新潮流從來不曾協助救火，等到要選舉了才來講這些冠冕堂皇的話語，說他們虛假，只是剛好而已，「仇恨不是正義，但民進黨與新潮流，就是挑起仇恨的那一方」。

對於徐巧芯的說法，有網友留言表示，「民進黨的可惡在於師從中共的二分法，撕裂台灣人，挑起仇恨」，徐則回應，「然後回頭說揭發他們真面目的人是挑起仇恨，太可笑了」。