台灣好市多「Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓」被驗出A肝病毒。疾病管制署今天首度公布，今年以來共通報31例本土A肝個案，衛生單位全部進行回溯性疫調，目前為止，沒有任何一例與好市多疑似產品有關；發言人羅一鈞表示，目前因吃莓果是否會感染A肝，評估至少要觀察到6月底。

台灣好市多一共進口1萬7431.78公斤，賣到只剩下367.43公斤，到底有沒有因為吃了「毒莓」染病？疾管署副署長羅一鈞今天表示，國內今年以來的本土A肝通報病例共有31例，包括其中1例境外移入個案改判為本土個案。

羅一鈞表示，疾管署近日已請各地方衛生局進行回溯性疫調，詢問當事者是否曾有食用過好市多、科克蘭冷凍莓果，目前疫調完成，並沒有任何一例看到跟好市多有關。

另外，台中傳出有一位民眾自墨西哥返國，隨即通報感染A肝，而確診前「曾上外送平台購買冷凍美國藍莓」，疾管署則指出，該個案就是境外移入個案改判為本土個案的案例，因就潛伏期計算，暫列為本土感染。且該個案雖然2月曾在其他賣場有吃冷凍莓果，不過，和好市多科克蘭皆無關。

羅一鈞表示，根據背景值的對照顯示，有10％的民眾在過去60天內曾食用莓果類，若要說是因為吃了莓果染A肝，必須要符合有疑似產品的食用史，以及經進一步病毒定序確認相關。

羅一鈞提醒，針對曾購買問題冷凍莓果產品的民眾，建議自最後一次食用日次日起，進行60天的「自我健康監測」，期間若出現：發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服、黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，應儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以即時診斷治療。目前評估至少要觀察到6月底。