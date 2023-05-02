助藥癮者復歸社會，屏縣府與屏檢推一站式輔導服務。(屏縣府提供)

助藥癮者復歸社會，屏縣府與屏檢推一站式輔導服務。(屏縣府提供)

助藥癮者復歸社會，屏縣府與屏檢推一站式輔導服務。(屏縣府提供)

為強化關懷及協助藥癮者復歸社會，屏東縣衛生局結合屏東地檢署共同推動一站式可近性輔導方案，並於屏檢規畫專屬獨立輔導空間，進行專人訪談，即時評估個案需求，並提供各別化的多元處遇及強化藥癮緩起訴個案掌握度，期盼透過網絡攜手合作、建置在地化輔導流程及綿密社區關懷機制，提供藥癮個案完善服務。

屏縣衛生局表示，配合衛生福利部推動「新世代反毒策略2.0」計畫，為深化藥癮個案服務，衛生局與地檢署合作，每周由專責窗口進行勾稽名單，於藥癮個案執行司法報到驗尿時，個管師就近提供友善駐點輔導服務，包括需求評估、資源連結及個別化處遇服務。

後端與醫療機構合作，提高對藥癮個案接受治療的掌握度，進而達到「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」政策推動目標。

屏縣衛生局長張秀君說，藥物成癮是一種腦部功能失調的疾病，可由醫療治療獲得有效控制，戒癮這條路很漫長，家人與藥癮者正向溝通，鼓勵接受治療，進而增加戒癮成功機會，重拾人生目標。