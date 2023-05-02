桃勤作業人員2日中午執行國泰CX494出境航班貨盤卸載及拖運作業時，因盤網不慎勾到作業中之裝卸車護欄，現場作業人員立即排除勾網情形。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

桃園機場發生意外事故！國泰航空CX494班機今（2）日降落桃園機場後，有盤車運送的貨物不慎卡在飛機右側的引擎下方，現場趕緊調派工作人員排除狀況。對此，桃勤公司表示，該事件無人受傷，飛機和貨物也沒有受損，該班機已飛往其他目的地。

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》上傳數張照片，照片中有一批盤車運送的貨物卡在飛機右側引擎下方，一旁工作人員疑作勢想要將貨物拉出，讓拍下照片的網友大嘆：「完了，芭比Q了！」

有網友拍下貨物卡在飛機引勤下方的畫面，直說：「完了芭比Q了」。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

照片曝光後，引發許多網友關注，紛紛留言「有保險怕什麼」、「都已經登機又要下來，然後漫長無止盡的等待，氣死」、「貨物卡到發動機下面去了」、「通通停工調查，釐清責任歸屬」、「這種蠢事怎麼有辦法發生，跑道上放一堆雜物，機長要自己閃嗎」。

對此，桃勤公司表示，該飛機為國泰航空CX494班機，今日上午10時16分從香港起飛，11時49分降落桃園，因盤網不慎勾到作業中之裝卸車護欄，現場作業人員立即排除勾網情形；後因貨盤檔板未定位，致拖車倒車後貨物滑落碰撞航機二號引擎，不過因盤車高度較低，且有裝設防撞軟墊，並沒有貨物受損，也未影響到飛安，目前飛機已飛往其他目的地。