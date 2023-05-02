Here's the play where Chris Paul appeared to injure his groin during Game 2 of Suns-Nuggets.pic.twitter.com/jYRy1S4BAC — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 2, 2023

太陽隊次輪季後賽在金塊主場連吞兩敗，明星控衛保羅（Chris Paul）還可能受傷了，他在第三節搶籃板時左側鼠蹊部緊繃而提前退場。兩隊前三節打得勢均力敵，末節缺乏保羅的支援，太陽只拿到14分而失敗，保羅每次季後賽受傷幾乎成為魔咒了。距離G3還有幾天休養時間，總教練威廉斯（Monty Williams）表示還需要進一步觀察，再過幾天就是保羅38歲生日。

2015年的季後賽，當時效力「空接之城」快艇隊的保羅，不幸在首輪對決馬刺的G7受傷，他持球快攻時拉傷左大腿。保羅苦撐下去，還以致勝一擊解決了馬刺，但是因傷缺陣次輪對火箭的前兩戰，結果7場遭到火箭淘汰。

2016年首輪快艇對戰拓荒者，保羅在G4的一次抄球時弄傷了右手，更倒楣的是另一位大將葛瑞芬（Blake Griffin）隨後也腿傷報銷，快艇連首輪都闖不過去。

2018年西區決賽，轉戰火箭隊的保羅與名將哈登（James Harden）聯手，坐上第1種子寶座，幾乎擊敗了杜蘭特（Kevin Durant）在陣的超級強隊勇士。然而保羅在G5讀秒階段，轉身拋投時弄傷大腿而報銷，火箭7戰飲恨。

2021年首輪對戰湖人，加入太陽隊的保羅在卡位時弄傷了肩膀，雖然沒有報銷，也殺進了總冠軍賽，最後還是敗給東區的公鹿。