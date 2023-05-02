台股上週五收15579.2。中信上櫃 ESG 30 ETF（00928）經理人張嘉祐表示，全球需求正為醞釀期間，復甦動能尚未明朗，風險情緒偏向謹慎，台股受美股影響承震盪格局，目前盤勢偏向防禦概念股表現相對佳，不過，市場仍有新題材持續浮現，6G技術研發推動科技浪潮，新題材有望對台股帶來一波新動能，本週關注焦點將聚焦於美國聯準會利率政策會議及台廠法說會，若有較明朗的資訊出爐，台股有望攻回季線。

張嘉祐接著說，受惠於汽車與車用電子領域需求仍未減，帶動功率半導體市場的成長，人工智慧等新興產業及應用都有望帶動半導體需求提升，市場偏向謹慎情況下，股市走勢以區間整理為基調，正為長線資金布局機會，當中政策性題材的商品，近期 6G技術也逐漸被市場討論，估計中長期都具有話題性，相對看好的產業包括：通訊、資訊科技、半導體、ESG、新能源及電動車等投資商品。