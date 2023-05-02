行政院核定41.86億元經費的「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」，宜蘭縣政府於4月25日核准計畫中醫療大樓興建工程建造執照；其中，一般急性病床從原先400床擴增到499床，特殊病床增加到363床，更增加精密檢查及高端醫療技術，提升急重症量能，改善溪北地區醫療資源，為非常重要的里程碑。

第二期擴建計畫中的醫學研究大樓工程，自2020年2月歷經先期規畫階段、設計監造單位徵選、環境影響差異分析報告、建造掛建及細部設計核定等，今年1月招標，7月決標，10月開工，預估3年的施工期程，於2026年6月完工啟用。

另該計畫中的職務宿舍及一期整修工程，宿舍部分將於10月同時提送建照並進行招標作業，規畫明年1月決標，3月開工，近3年施工期程，預計2027年2月完工啟動；至於一期整修工程預計2026年開始提供建照、招標作業，7月開工，2027年10月完工啟用。

衛生局長徐迺維表示，2019年行政院核定擴建計畫時，總預算是30億元，因疫情對防疫的需求及科技的進步，相關物價調整，遂於2011年提修正計畫案，中央尊重宜蘭地方的民意，於同年6月核定計畫案，總經費提高至41.86億元，核定後續縣府也全力配合，包含環境影響對照表、都市設計審議、交通影響審議等也都順利通過。

徐迺維進一步說明，現有床位數為一般急性病床400床及特殊病床203床，二期計畫預計新增一般急性病床99床及特殊病床160床，包含加護病床、燒傷加護病床、嬰兒病床、負壓隔離病床及手術恢復床等，合計為一般急性病床499床及特殊病床363床。

他指出，現在科技進步得很快，朝智慧科技邁進，縣內有幾家醫院已有達文西手術機器人，未來將結合醫療科技、影像醫學、機器人等手術科技，及後續治療，包括基因檢測、化學免疫治療，讓每一個疾病和病人都能個案管理，量身訂做醫療方式，是未來重點。

縣長林姿妙表示，完整先進的醫療照護網路，是保障縣民安全健康的基本要件，亦是促進社會經濟繁榮的基礎；故縣府將全力協助縣內各醫院，繼續努力爭取成為醫學中心，拚出宜蘭好健康。