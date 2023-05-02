財政部統計顯示，自2021年7月房地合一稅2.0上路以來，遭課45％重稅的案件數量從每季5,000多件，成長至2021年底逾8,000件，不過隨著內政部提出平均地權條例修正案後，對投機客產生嚇阻作用，短期交易案件逐漸減少，去年第四季僅5,215件；短期交易案件占所有房地合一稅案件的比例，也從2022年第一季的28.8％，下降至第四季的21.7％。

雖然房市短期交易數量下滑，不過短期交易平均每件獲利金額，卻持續飆升，房地合一稅上路2.0上路的2021年第三季平均每件59.3萬元，不過至去年第四季已增加至92.2萬元，反應了短期交易雖然因新制壓抑，投資客普遍延長持有期間、避開高稅率期間再轉手，但房價漲勢猛烈，使短期交易投資客平均每件獲利逼近百萬。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，去年一整年仍有約2.8萬件的房產交易是短期買賣，比例仍相當高，且每年短期交易價差高達近百萬，顯示房市短期交易依舊帶動整體房價的迅速上漲，對整體房市的穩定更是產生負面影響，後一手的消費者若買到短期內買進又賣出的物件，平均要多付出將近百萬元的價格才能購得。

其中，過去為了節稅需求、而透過私法人短期買賣盛行，也是房市炒作的推手之一，去年全台營利事業房地合一稅稅收高達171.9億元，年增1倍以上，而在房市景氣飛漲的2019年至2022年間，非不動產及營建業法人持有1年內即出售比率在50％以上，去年更高達59.6％，顯示非不動產業及營建業法人的房市短期買賣行為明顯，對房市也產生一定程度的影響。