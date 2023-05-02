新竹縣赴日本九州宮崎縣交流，代表性藝文作品與在地客家音樂團體成功在日本展覽演出。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣長楊文科日前率170人藝文團體與代表性作品，包機直航飛往宮崎縣，展開交流之旅，代表性藝文作品與在地客家音樂團體成功在日本展覽演出，打開客家文化國際能見度，並深化新竹縣和宮崎縣友好都市情誼，經貿合作方面，有竹科半導體上下游相關廠商表達需求與興趣，準備訪查宮崎縣評估投資機會，讓竹縣與宮崎雙方合作進入全新階段。

新竹縣與宮崎縣為友好都市，並簽訂合作備忘錄，中間雖因疫情中斷3年，不過新竹縣和宮崎縣的地理、農業均很相似。 楊文科表示，宮崎縣隸屬九州，九州面積比台灣稍微大一些，也是積體電路、半導體的重點發展區域，九州人口為日本總人口的10分之1，產值卻達3分之1，此次交流的後續，也希望能深化台日兩縣的關係，有助於客家文化、新竹縣的未來發展。

宮崎縣鄰近熊本縣，而熊本也是日本目前發展半導體的重鎮，連帶宮崎與鹿兒島都有高科技人口進駐，楊文科表示，近日聽聞有新竹科學園區、與半導體上下游相關的廠商，準備到宮崎縣看是否有投資機會。

宮崎縣到台灣直航僅需約100分鐘，但因疫情航線暫停，楊文科希望未來可以盡快恢復直航，旅行時間與高鐵台北至高雄差不多，對雙方民眾來說很方便，可加深彼此交流、友好經驗。新竹縣將持續著重國際交流，提高新竹縣的國際知名度。

與此同時，宮崎縣的副知事日隈俊郎也在同段時間率團拜訪新竹縣，由新竹縣副縣長陳見賢接待，帶領日隈俊郎前往新瓦屋等地，認識客家文化、體驗金盞花手作等，更進一步認識新竹縣的產業與發展。