民進黨台北市議員王世堅4月13日首次質詢市長蔣萬安，送造型螺絲起子給蔣、提醒蔣要栓緊市府團隊螺絲，新北市議員戴湘儀今在議會總質詢也送了同款螺絲起子給新北市長侯友宜，希望侯可以到總統府鎖緊國政螺絲釘。侯僅回應：「謝謝」。

戴湘儀說，現在民進黨只會打「落跑市長」牌，但忘了很多民進黨議員都在選立委，且民進黨總統參選人賴清德就是落跑祖師爺，王世堅贏得立委初選，代表民眾不在意他是否做好做滿，同樣市長未來可能的是總統的路，市長在新北市13年，新北市與台灣人民對你有更高更深期待，為國家人民做事。

侯友宜說，人生有不一樣職位，但要有共同信念與價值，如能承擔更大責任能夠照顧更多人，就要勇往直前，他熱愛國家，希望能為人民做更多事，如能照顧更多、服務更多，展現比別人不一樣方式做到更好，就該努力為國家人民創造更多幸福。戴湘儀笑稱，希望市長跟王世堅兩位真男人都能成功，把地方服務再升級。

戴湘儀並說侯友宜有三個無奈跟委屈並稱送給綠營三個笑話，新北市一直努力做城市外交，但卻被民進黨挖苦說沒有國際觀，讓人哭笑不同；另質疑前總統陳水扁英文好嗎？總統蔡英文接待外賓一樣有翻譯，用英文能力評估外交專業度是笑話；第三笑話是外界質疑侯不懂美中關係，她相信侯會走務實路線

，為中華民國、新北市努力，保護民主、捍衛國家主權，促進兩岸和平。

侯友宜回應，新北市光城市外交往來的有300多個，城市外交做得很扎實，另縱使英文好，很多場合還是需要藉翻譯，對國內同胞說話要用我們的語言，當總統最重要的是把角色扮演好，大家在乎的不是語言，而是行動的態度，展現給國民的信心與希望。

侯友宜也表示，在美中台關係底下，最重要的是國家能夠安全，台灣要扮演走出自信自立自強的路，如何維持兩岸台海穩定是現階段最重要關鍵時刻，也能夠跟美國保持良好同盟關係，大家一起並肩面對所有事情。他認為，國家安全能夠守好，才有辦法延續經濟產業發展，社會安定、人民才能安心。