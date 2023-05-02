有「鬼王」封號的男星陳為民因有通靈體質，過去曾自曝遇到不少靈異事件，最近他在臉書透露看到一支影片疑似拍到「魔神仔」，令他想起某次去騎車時，也目擊一模一樣形體的「動物」，對方發現他看得到祂，就用四肢不協調的動作速度加快靠近他，讓陳為民嚇傻，立刻調頭騎車離開。

陳為民稍早發文表示，看到一支影片令他回憶起過去的可怕經歷，某天凌晨他正騎車過後龍在赤土崎時，忍不住停下來休息，才剛點了一支菸，就發現身後有個動物緩緩靠近馬路，起初以為是狗，但行走的樣子超級詭異，四肢超長且不協調，發現陳為民看到牠，還加速靠近。

陳為民說，當時顧不得菸只抽了兩口，立刻把菸扔掉戴上帽子騎車離開，當時的全身發麻感依舊清晰，近日看到這支影片更加確認當時的回憶，引來好友劉至翰回：「他是不是剛摔車，所以很痛，走路就怪怪的」，NoNo笑說：「這麼大的身形，會不會是，松鼠」，其他網友則說：「25年前我開車在陽明山後山，于右任墓那邊也曾遇過類似情境，我發誓我看到它追著我車子跑」、「我看很多影片，這種東西好像叫skinwalker」、「難道是皮行者」、「約十年前差不多那個路段，我也遇過怪事，當時西濱由南往北，遠遠看到一個穿著簑衣，面對我們橫著過馬路，臉看不清，四肢僵直左右擺動的移動，速度不慢而且完全不怕車，僅僅是擦身而過的那幾秒，至今難忘！」。

而陳為民過去和已故藝人戎祥是好友，其遺孀賴芊合2016年傳出有新歡，陳為民當時表示應該是戎祥安排的，希望賴芊合可以不用再這麼寂寞，而今年為戎祥過世10年，年初逢戎祥冥誕時，陳為民便曬出祥的照片，感慨說：「真對不起，兄弟，今年剛好家裡有事，竟然忘了你生日！可是從沒忘記你，Sorry啦！」賴芊合也回應：「謝謝為民哥，感動」。

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