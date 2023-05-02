桃園市現有195條市區公車路線，為完善交通網絡而試辦新公車路線，如3個月的試辦期內乘車有一定人數，便能轉為正式路線，但卻遭民代批評試辦公車成功率極低，且宣傳力道不足，民眾對試辦不知情，導致常胎死腹中，盼延長試辦時間，多向民眾加強宣導。

市議員朱珍瑤表示，八德與鶯歌、桃園區相鄰，區內沒有火車站，大眾運輸全仰賴公車，不過八德擴大都市重畫區有許多民眾有通勤雙北的需求，卻沒有公車能到達鶯歌火車站，民眾只能選擇搭公車到桃園火車站轉乘，或是騎機車至鶯歌火車站轉乘，前者對民眾來說會繞路，因此前年底至去年初曾辦理303大溪往返鶯歌（行經八德）路線，但受疫情衝擊乘車人數不多，因此結束試辦。

市議員許家睿指出，北北基桃1200月票將於7月上線，以2020年各縣市的大眾運輸率來看，台北市40.4％、基隆市34.4％、新北市33.6％、桃園12.2％，桃園位居最後，甚至與第3名的新北市有20％以上的差距，顯示大眾運輸網絡有待加強。

許家睿說，桃園市去年試辦10條公車路線，卻只有2條轉型為市區公車，達成率只有20％，且這2條路線還是往返銘傳大學的既有專車路線，原本就廣為人知、有一定的民眾搭乘，建議延長試辦時間、不要只針對單一路線試辦、要加強宣傳力道。

交通局坦言，303公車路線試辦期間因處於疫情高峰，每班搭乘人數僅約4人，成效不佳而結束試辦，目前八德擴大都市計畫區至鶯歌火車站的確沒有市區公車路線，如民眾有需求可以研擬並再提出試辦計畫。

全台客運業面臨找不到司機的狀況，交通局提及，目前司機缺額有261人，缺額問題尚無解，交通部公路總局祭出最高十幾萬元的補助，有待政策發酵，盼能緩解各縣市缺少司機的窘境。此外，考量疫後人事成本、物價皆上漲，市府正在檢討合理成本，預計下月召開審議會，有望提高業者能申請的補助款。