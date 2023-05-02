台北市內湖某托嬰中心遭爆出現虐童事件，社會局調查後表示，由於該托嬰中心未如期交付部分監視錄影畫面，已祭出12萬罰緩要求限期改善，另有2名托育人員照顧不當，其中1名裁罰10萬元並公布姓名，另1名先公布姓名，待刑事司法結果才能裁罰罰緩。

有網友日前發文表示，寶寶在內湖某托嬰中心被粗暴對待，3月30日時身上多處瘀傷，調閱監視器才發現托嬰中心老師粗魯強迫孩子睡覺、喝奶，事情曝光後發現竟有其他孩子受害。

社會局證實，內湖區某私立托嬰中心2案疑有不當對待通報案件，第一時間即至該中心調查及調閱監視畫面，並要求機構提供事件發生日前1個月的錄影畫面檔案，徹查平日托育人員照顧情形，及訪查相關人員。

社會局今表示，目前已初步檢視機構提供監視畫面，並於4月28日召集專家學者召開會議，根據監視錄影畫面及相關人員陳述，發現托育人員大力搖晃幼童，易造成嬰兒搖晃症侯群，若情節嚴重恐有立即生命危險。

社會局表示，綜合研判後，認定遭通報的2名托育人員行為涉及照顧不當，已違反兒少權法第49條第1項規定，其中1名托育人員裁罰10萬元罰鍰並公布姓名，另1名托育人員由於涉及刑事調查，先處以公布姓名，行政罰鍰則等刑事司法結果確定後再裁罰。

社會局表示，已要求機構交付完整1個月監視錄影畫面，以利進行第二階段監視畫面檢視，若再發現有托育人員違反兒少權法，或對兒童有虐待或不正當行為，將依其情節輕重處以6萬至60萬元罰鍰，並公布其姓名，若情節嚴重者，不排除主動移請司法單位調查。

社會局強調，將持續針對對其他家連鎖系列之托嬰中心，採無預警方加強查察中，並透過抽查監視器畫面瞭解不同日期與時段之照顧情形，確認該機構是否有相關違法情事，以保障嬰幼兒托育品質及安全。

針對該托嬰中心未在期限內提供監視器畫面，社會局補充，若屆期未改善，將持續裁罰，可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並可按次處罰。若情節嚴重，可命該機構停辦1個月以上、1年以下，並公布托育機構名稱。