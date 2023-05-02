北市8旬老夫妻搭公車迷途 警熱心協助找到他

家住在北市信義區的87歲張姓老翁，日前與妻子一起搭公車欲前往松山區八德路4段拜訪弟弟，不料，途中錯過下車點而在內湖迷失方向，內湖分局文德派出所副所長陳明昶及員警黃仲瑤，經細心詢問及調閱相關資料逐一比對下，最後連絡上其胞弟，駕駛巡邏車載送老夫妻兩人至胞弟住處相聚。

警方日前獲報民權東路6段與行愛路口公車站牌前有迷途老人，員警到場了解張姓夫妻欲前往八德路4段一帶找弟弟，卻因途中晃神而錯過下車點，警方先帶老夫妻回派出所休息，並安撫兩人情緒後，詢問是否知道弟弟的正確地址及聯絡方式。

張姓老翁因與弟弟多年不見，加上年邁記憶力較差，一時無法記得地址及聯絡方式，僅記得弟弟居住在八德路4段監理站一帶，想憑過往記憶前往拜訪。

警方經細心詢問相關資訊，並使用戶役政系統逐一比對過濾資料，終於在百筆資料中發現有一名居住在松山區光復北路張姓男子較為吻合，立即撥打電話查訪，終確定該男即為張姓老翁胞弟。

警方考量張姓夫妻年邁行動不便且天色已晚，為避免前往途中發生意外，員警秉持為民服務精神，駕駛巡邏車載送兩人至其胞弟住處，老翁見到弟弟喜極而泣，萬分感謝警方熱心主動協助。