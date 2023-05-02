不是好市多冷凍藍莓 台中壯男赴墨西哥旅遊後感染A肝

台中市傳出有一名40多歲男子4月中發燒、腹瀉掛急診，驗出感染A肝病毒，值好市多熱賣「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」傳出受A肝病毒污染，經疫調男子曾吃過外送平台冷凍藍莓，且曾赴墨西哥旅遊，但是否是其他通路進口藍莓也受汙染，還是在墨西哥感染，仍待釐清。

據悉該名病患3月中曾經到墨西哥旅遊，4月17日出現黃疸、腹痛緊急掛急診收治住院，檢驗發現是急性病毒性A型肝炎，經疫調病患出國前曾在外送平台某量販通路購買美國進口冷凍藍莓，返台後和家人一起食用，唯家人共同食用卻只有他一人感染，加上目前冷凍藍莓初步未驗出病毒，衛生單位正積極釐清感染原因是在國外感染，還是回國才感染。

台灣非A肝疫區，日前好市多熱賣「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」傳出受A肝病毒污染，引發消費者恐慌，該案發病時間點巧合，也讓衛生局相當重視，台中市衛生局強調，至今尚未接到購買好市多冷凍莓的消費者申訴表達身體不適，台中市食安處日前派員分別至好市多南屯店、北台中店稽查，目前台中兩家好市多門店預防性下架回數共四批計4323包產品「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，將依規定進行銷毀。

食安處呼籲，急性A型肝炎的主要症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸症狀，且A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天。民眾若食用該批莓果產品有出現症狀者，請就醫並告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢，好市多亦可提供後續醫療協助。

食安處表示，消費者退貨部分，如於今年3月2日至4月11日販售期間，有購買該產品的消費者，好市多設有專屬退貨櫃台，可憑消費紀錄辦理退貨。