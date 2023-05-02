首場在大湖鄉華興國小登場。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

副縣長鄧桂菊（中）主持有獎徵答。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為落實「兒童權利公約」觀念向下札根，苗栗縣政府2日起在7所偏鄉小學，邀請苗栗在地的表演團隊「蕭建平電視木偶劇團」，以布袋戲吸引人的聲光效果，活潑生動的演繹「新綠野仙蹤」，透過主角「桃樂絲」冒險的劇情轉折，將公約的4大原則和觀念，潛移默化傳達給孩童。

副縣長鄧桂菊今天專程到首場、大湖鄉華興國小現場，透過有獎徵答方式，獲得孩童熱烈回應，適時宣導消除歧視、尊重孩童選擇的公約內涵。

社會處指出，為有效宣導兒童權利公約，苗栗縣政府輔導苗栗縣慈愛協會，申請衛生福利部公益彩券回饋金，辦理「苗栗縣112年度兒童權利公約-校園宣導活動」，安排苗栗在地傑出表演團隊、全國知名的「蕭建平電視木偶劇團」，5月2日起在華興國小、獅潭國小、清安國小、汶水國小、五穀國小、西湖國小及造橋國小等7所偏鄉學校，演出『新綠野仙蹤』兒童宣導布袋戲。

首場在大湖鄉華興國小登場，副縣長鄧桂菊以贈送木偶的有獎徵答方式，帶動學童認識公約重點內容，獲得學童踴躍舉手搶答回應；華興國小校長陳佳琳也安排學童，贈送副縣長康乃馨和Q版鑰匙圈，提前預祝母親節快樂。

鄧桂菊指出，以往很多的宣導活動都是在中、大型學校辦理，縣長鍾東錦重視「偏鄉參與」，特別選在小型學校辦理，希望資源能夠平均分配至縣內各鄉鎮市，讓所有的同學們都有機會參與縣府辦理的各項活動，並落實兒童權利公約的「兒童最佳利益原則」、「社會參與權」及「文化休閒權」。

鄧桂菊說，兒童權利公約中心思想是，以兒童最佳利益為依歸！呼籲大家消除一切歧視、尊重孩童選擇，這項工作需要大家一起學習、認同和實踐。

本次演出內容融入了兒童權利公約等各項議題，如禁止歧視原則、生存及發展權、表達意見的權利、勞動保護權、公平受教權等相關內涵，期望以特殊有趣的布袋戲，融入設計兒童權利公約內涵劇情，強化同學們對兒童權利公約的認識。

社會處兒童及家庭支持科長高瑜苓表示，｢兒童權利公約 CRC｣是聯合國通過的議案，台灣2014年開始推動實行，最主要內容有四大原則，包括禁止歧視原則，所有的孩子，不論種族、國籍，都應該受到公平的對待；兒童最佳利益原則：所有關係兒童的事務，都必須以兒童最佳利益為優先考量。生存及發展權：每一個孩子，都應該被保護，不被剝削和虐待；兒童有表達意見的權利：所有的孩子，都應該享有表達意見的機會。

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