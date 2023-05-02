美國有線電視新聞網（CNN）取得的衛星畫面顯示，中國大陸西北方沙漠首度捕捉到大型飛艇畫面。專家指出，這座飛艇疑似具備推進、導航功能，能在空中徘徊一段時間，可能代表解放軍的飛艇計畫有顯著進展，展現了比先前已知用途更多、機動性更強的飛行器。

CNN取得的衛星畫面顯示，中國大陸西北沙漠軍事基地裡出現了一座大型飛艇，疑似具備推進、導航功能，比已知飛行器機動性更強。

報導指出，這些影像是由美國衛星影像公司BlackSky在2022年12月拍攝到的，3個月後就發生大陸偵察氣球飛越美國的事件。衛星影像顯示，大陸西北方沙漠中的軍事基地裡，長約100英呎（約30公尺）的飛艇就佇立在約1公里長的跑道中央。

A large blimp developed by the Chinese military has been spotted for the first time at a remote base in the desert of northwestern China, exclusive new satellite imagery obtained by CNN shows. https://t.co/wBuB9rHfw2 — CNN (@CNN) May 1, 2023

多名航空航太專家也證實，影像拍攝到的確實是飛艇及跑道，以及一個近900英呎（約274公尺）的飛艇機庫。

Satellite pictures show 100ft-long Chinese military blimp at secret desert base https://t.co/bqjqeBrGQJ pic.twitter.com/xndSKwvf31 — Daily Mail US (@DailyMail) May 1, 2023

奧克拉荷馬航空航太研究所執行主任賈可布斯（Jamey Jacobs）指出，像這樣的飛艇能被用作為「天空中的潛艇」，他說這座飛艇似乎具備推進及導航能力，能在空中徘徊一段時間。

研究大陸飛艇計畫多年的研究員海斯（Eli Hayes）表示，大陸軍事設施出現飛艇，顯示中國飛艇科技及研究已有明顯轉變，不再只是民用設備，他說過去中國飛艇多是由民間研究單位及大學建造，部分單位與解放軍有密切關聯，至少其中一間單位被美國制裁達數十年。

■900英呎長的大機庫

CNN分析數百張衛星影像後指出，影像中長達900英呎的巨大機庫早在2013年就已建立，多年來沒有明顯動靜，冬季暴風雪覆蓋基地時，基地道路及其他設施都有鏟雪痕跡，不過機庫及周遭道路都未清理。

華府智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）偵察氣球專家威廉‧金（William Kim）猜測，衛星影像拍到的飛艇可能是「某種測試」，賈可布斯的分析似乎也支撐了他的說法，賈可布斯評論，巨大的機庫似乎不是為了這座飛艇而蓋，而是為了「更大型的飛行器」建造，顯示這座飛艇可能是一座「測試工具」或「子任務」。

除此之外，其他衛星影像也顯示，這座西北沙漠軍事基地的活動正在增加，包括腹地愈來愈大，地下挖掘等工程也在持續。

目前尚不清楚這些活動的目的，不過海斯指出，如果機庫出現了真正的大型飛艇，這就代表北京正在加速飛艇計畫。