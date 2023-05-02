個人衛生習慣真的很重要。一名人妻抱怨，婆婆近日來台北玩並借宿家中，當她深夜返家到陽台收衣服時，卻發現自己的「內褲」不見了，一問之下才得知是婆婆偷拿她的內褲去穿，怎料對方竟不以為意反嗆「借穿一下不會怎樣」，讓她當場氣炸。

一名網友在「匿名公社」發文表示，婆婆近日來台北玩，藉故「找不到飯店」於是借住家中，由於她不想煮飯伺候對方，因此跑回娘家待到晚上10點多，而返家後婆婆已經回房休息，當她到陽台收衣服時，卻發現自己的「內褲」不見了，詢問老公才得知婆婆曾去過陽台，急忙翻看老公為婆婆準備的盥洗用品，果真發現免洗褲根本沒拆封。

原PO當場氣炸，不管婆婆是否在休息，直接跑進客房質問，沒想到對方竟不以為表示「借穿一下不會怎樣」，甚至還想直接脫下來歸還，讓她完全無法接受，「你們覺得我還敢穿嗎，內衣褲一套都快2千，要她賠她當沒聽到，硬扯她要脫還我，是我自己不要」，而婆婆囂張的態度更是讓她忍不住飆罵「怎麼有人這麼厚臉皮又沒衛生啊！氣死我了！」。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言表示「太噁心了」、「好噁心的婆婆喔，叫她賠錢」、「哈哈哈哈！遇到鬼了妳」、「爆扯又爆噁餒」。