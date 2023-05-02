日本樂天集團旗下電商「樂天市場」慶祝15週年生日，邀請「樂天女孩」李多慧擔任樂天市場15週年品牌大使，一起與粉絲同樂，即日起至5月31日，凡於樂天市場指定店家不限金額消費，即可登記抽李多慧的樂天市場獨家近距離見面會、一對一合照及大頭應援牌簽名等活動。

除了和來自韓國的啦啦隊女神互動，樂天市場15週年慶加碼抽超大獎，5月31日前在樂天市場購物不限金額消費，登記即可參加抽獎，有機會獲得「樂天超級之夜東京巨蛋棒球之旅」，獎項內容包含台北松山－東京羽田來回機票、東京住宿4夜兌換券、7月4日的東北樂天金鷲隊對戰歐力士猛牛隊球賽門票，一人中獎兩人結伴同行。

此外，樂天市場集結超過1000個全球品牌與電商共襄盛舉，天天放送優惠券和折扣，每筆最高現折300、會員購物點數加碼回饋最高15％。活動品牌包含集團旗下的日本樂天官方嚴選、樂天桃猿RakutenMonkeys、樂天Kobo電子書，還有人氣品牌Panasonic 、EDWIN官方旗艦店、神腦生活、愛買線上購物、3M品牌旗艦店、台酒官方旗艦店、摩斯漢堡、辻利茶舗網路商城、盛香珍點心舖、杏一健康生活館、專品藥局、恆隆行Dyson專賣店等。

同時，樂天市場首次提供會員到指定全球品牌官網下單，同樣享回饋最高15％，其中包含iHerb、NIKE、FILA、The Body Shop 美體小舖、Michael Kors、Lululemon、DKNY、KENZO等，賺取額外購物回饋。

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