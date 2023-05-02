空軍「鳳揚專案」向美國採購66架F-16V戰機，但交貨時程已延宕2年，我方卻依進度付款，也無違約條款可行使。對此，國民黨立委馬文君說此事根本是魚叉飛彈延宕的翻版，並痛斥美方說延就延，蔡政府卻不敢吭聲，「如果這還不叫喪權辱國，實在不知道什麼叫做喪權辱國」。

我國向美國新購戰機，原訂今年初進行首批交機，美方卻告知恐延到2025年中以後，據指出，我方每年仍依特別預算規畫進度支付，並未調整金額與付款時程，且沒有「違約條款」。

對此，馬文君今(2)日在臉書直言，此事是先前魚叉飛彈延宕的翻版。馬文君進一步表示，F-16V及魚叉飛彈案，當初都是以「戰備急需」建案，F-16V甚至是一筆2500億元的特別預算，當初為說服立院，國防部將急迫性與必要性說的天花亂墜，一邊威脅解放軍很快犯台，一邊又聲稱沒有F-16V或魚叉飛彈就保不住台灣，結果2500億元25天就審議通過。

馬文君提到，據戰機特別預算，第一年編列50多億元，2021年編列290億元，隨後逐年攀升，2022年度為400億元、2023年度達450億8379萬元、2024年度更高達452億4864萬元，即便現在交機嚴重延宕，錢還是得如數照付。馬文君痛斥，美方收錢不交貨，還大玩兩面手法，由參眾議員扮白臉，公開呼籲或提案要求美政府加速出貨，吃定民進黨政府必定感恩戴德，從而再剝台灣一層皮。

對於國防部認為軍售案是政府與政府之間的合約，會受保障，馬文君不以為然表示，這實際上是一紙賣方市場的不平等的合約，說延就延，蔡政府也不敢吭聲，而國防部甚至連修訂付款期程，似乎都懾於美方的壓力，不敢有所作為。馬文君痛斥，若這不叫喪權辱國，實在不知道什麼叫喪權辱國。