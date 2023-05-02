名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台im.B」遭爆平台「烙跑」，捲款金額恐高達25億、受害者超過5000人，該平台涉嫌媒合放貸、借款。投資人每年可收取達12％利息，但近日投資人領不到錢，懷疑是假債權、真吸金。檢、警、調已著手偵辦。

據了解，im.B平台就是台灣金隆科技公司，以媒介民眾借款、放款為業務。起初創辦時，稱協助無法向銀行借錢的中小企業，讓他們以不動產抵押，im.B則由6名原始借款人設定土地後，這6人再把手上的債權，透過平台的業務詢問一般投資人，分批轉讓債權，投資人則可得到最高12％利息。

1名受害者說，該集團多數都是假債權，並以後金補前金方式支付利息，大家卻以為有真債權，因此相當信任，還會呼朋引伴加入沒想到竟成為吸金集團的肥羊。

市議員彭俊豪說，外傳超過5000人受害，聽聞最大筆個人投資5、6000萬，也有一家投資近2000萬，得知平台跑路，最近完全不知道如何是好。呼籲金管會應該正視，也請檢、警、調幫忙維護民眾的權益。

記者實地走訪，該平台公司地址在桃園市桃園區藝文特區1高級商辦大樓，裡面有許多銀行、保險業者進駐。記者撥打電話至台灣金隆，卻無人接聽。據悉，檢、警、調初步認為，該平台雖然成立多年，先前也有支付利息，但若以假債權吸引民眾投資，恐涉犯詐欺罪，目前已經陸續受理民眾報案，待事證蒐集齊全後就會展開行動。