小S。(粘耿豪攝)

小S。(粘耿豪攝)

小S。(粘耿豪攝)

小S。(粘耿豪攝)

小S（徐熙娣）今（2日）出席保健食品代言人記者會，活動地點正好與好友林志玲都在信義區，小S較勁意味頗濃，自信認為新聞版面會勝過對方，更作勢要爆料大S、具俊曄的近況，但話一到嘴邊就不說，相當有趣。

小S每次出席活動，都被問到大S的近況，她坦言有被下封口令，「她沒有直接說不准講，但有請我不要當她代言人，她說有什麼事她會自己講，她覺得這是她的人生，大家不要當她的代言人。所以我很為難，也希望大家體諒我的心情」，她也爆料有時S媽回應媒體，大S也會在群組提醒。

她說，大S很久之前就決定要暫居幕後，對於曝光在眾人面前沒有興趣，語畢又吐槽姊姊有接廣告代言，「不過那是跟老闆有交情才接，我那天陪她去拍廣告讓她比較不緊張，但她拍完後也覺得夠了」，那S媽對於大S不復出的想法？小S開玩笑說，「怕她覺得少搖錢樹嗎？我這邊可是有3個」，她說S媽不會過度干涉，只希望女兒們都能心情好、健健康康。

AKIRA日前到《小姐不熙娣》錄影，紳士又高EQ的表現圈粉不少，就連小S也忍不住在大S面前稱讚，不料卻被愛夫心切的大S狠瞪，「我姊覺得沒有人比得過具俊曄」，她也透露近期具俊曄將到《小姐不熙娣》錄影，製作單位積極詢問屆時能否開放媒體探班，小S為難的說這部分要再想想。至於「國民姐夫」稱號到底是誰的，小S強調是具俊曄先使用，「國民姐夫就是我的姐夫，我也有幫AKIRA取新封號，是國民男友」。

今日活動與林志玲相撞，讓小S忍不住抱怨很早就為工作開始準備，事後得知是要避開林志玲的活動，更讓她激動大喊「為什麼是我避開她？」，2人的代言費誰高？她更自信的說：「我代言比她高吧，她只有身高比我高」。但其實私下感情好的2人，早已相約吃飯敘舊。