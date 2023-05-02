一名澳洲交換生肖雷（Alex Shorey）4月初在台因老鼠藥中毒送醫，病況一度危急，其家屬上月募款20萬澳幣（約台幣406萬元），以讓他搭醫療專機回澳洲治療，3天內就於4月29日募款達標，不過有網友發現，家屬原本在募款專頁中質疑台灣小吃害肖雷誤食老鼠藥、延誤診斷、缺乏有效治療、語言隔閡造成嚴重併發症等內容，已於4月30日刪除。更新後的募款專頁均為感謝捐款者與台灣社會、救治肖雷的台北醫學大學附設醫。

此外，原本預定於5月1日搭專機赴澳的肖雷，目前還在台北醫藥大學附設醫院，其家人也都還在台灣。

在原本的募款網頁中，家屬宣稱，雖不確定肖雷的中毒原因，但推測可能是因吃了台灣小吃攤的食物，或是在台旅途中吃到被老鼠藥污染的食物。網頁並稱，因為延誤診斷、語言隔閡、缺乏有效治療，導致肖雷產生嚴重併發症，造成器官受損、呼吸衰竭、貧血等問題。

原始的網頁並稱，當時的台灣醫療無法提供正確的治療，以穩定肖雷的病情，所以必須募款，讓肖雷能搭醫療專機回澳洲，接受澳洲專業的醫療治療。

由於此事件引發關注，北醫附設醫院4月29日下午對外表示，肖雷已於4月28日轉至普通病房。

因為肖雷家屬曾懷疑是因誤食受污染的台灣小吃，即使後來肖雷自述與小吃無關，但仍引發恐慌與疑慮，更引爆台灣業者炸鍋抗議。此外，肖雷家屬對於台灣醫療的負面評價也引發外界議論。

有網友發現，肖雷的家屬已於4月30日大幅更新募款專頁，內容改為感謝捐款者的愛心，醫療專機已離開澳洲、正在前往台灣的路上，並特別感謝台灣社會對肖雷的支持與關心。

更新後的專頁也特別感謝北醫附醫及其醫療團隊，讓肖雷能度過此次健康危機，並感謝北醫附醫提供24小時醫療照護，拯救了肖雷的生命，「非常感謝北醫附醫這段期間所做的每件事情。」