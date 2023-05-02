200多名台南市仁德區民眾今天齊聚仁德正義公園，抗議該處幼兒園新設案遭「黑箱撤案」，罔顧當地幼童入園權益，還揚言如果市府不懸崖勒馬、回應地方民意，將有更多人到市府抗議。市府教育局回應說，由於近2年該區公幼招生仍有缺額，目前只是暫緩新建，並無廢止徵收的規畫。

在地市議員郭鴻儀及200多位仁德區里長、居民，在仁德文小一預定地的正義公園，拉布條高呼「還我幼兒園、守護原有綠地」。

郭鴻儀表示，仁德文小一預定地原本獲得教育部國教署核定預算3111萬元，預定設置仁德國小附設幼兒園，將招收3班76名幼童，並於明年8月招生。不料，國教署召開「公共化幼兒園112-115年目標值研商會議」時，竟然突然決議撤案，還連同永康勝利、佳里信義國小附設幼兒園案一併撤銷，引發地方不滿。

郭鴻儀認為，縣市合併後，仁德區的人口數持續成長；尤其，仁德、仁義與一甲等3里，居民數更多達2.5萬人。市府面對少子化危機，卻沒有重視幼兒鄰近就學的需求，如此態度如何扭轉問題，該評估案沒有與地方充分溝通就做成決議，實在令人匪夷所思。

仁義里長鍾銘洋也強調，去年國教署開會決議後，時隔1個月，教育局才有公文記錄，地方民代與里長都毫不知情；問題是，今年1月就有建商與地主提出申請廢止徵收，消息靈通程度令人訝異。

教育局長鄭新輝指出，原爭取規畫於文小一學校用地上新建仁德國小附幼工程，因近2年該區公幼招生仍有缺額，因此暫緩新建；但考量當地新建房舍與移入人口持續增加，文小一的位置適中，未來仍有設校使用需求，因此即使地主申請廢止徵收，基於優先考量學生受教權益的原則，市府並無任何廢止徵收的規畫。

鄭新輝還說，文小一在尚未設校前所設置的步道與運動設施，仍將持續提供地方居民共同使用，請鄉親放心。

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