中國外交部發言人毛寧今天宣佈，中國國務委員兼外交部長秦剛將於5月2日至5日訪問緬甸，並赴印度出席上合組織外長會。

與此同時，據大陸官媒新華社報導，今天（5月2日）秦剛在雲南中緬邊境調研時強調，要切實貫徹中共二十大精神，維護中緬邊境穩定，推進中緬友好合作，不斷開創涉邊、涉緬工作新局面。

報導稱，秦剛實地查看了姐告國門、畹町口岸芒滿通道、瑞麗試驗區綜合展示中心和「一寨兩國」邊境社區，聽取基層單位和一線工作人員的意見建議。他表示，雲南處於對緬工作的最前沿，在促進中緬關係中發揮著獨特的作用。要堅持依法治邊，加強對陸地國界法學習宣傳和貫徹落實，完善黨政軍警民合力強邊固防體系，維護邊界清晰穩定，嚴厲打擊跨境犯罪活動。

秦剛表示，要統籌邊境管理、邊貿發展、雙邊關係，促進中緬正常邊貿和人員往來，口岸能開盡開，加快跨境經濟合作區建設，以產能合作、園區建設為抓手推進中緬經濟走廊建設，助力兩國經濟社會發展。要在黨中央統一領導下，發揮雲南獨特優勢，做好地方外事工作，維護邊境和平安寧，維護中緬友好大局。