法新社報導，澳洲央行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）今天升息1碼，來到3.85%，讓許多預期不會升息的經濟學家跌破眼鏡。
4月底公布的數據顯示，消費者物價指數從去年12月的7.8%降至7%，但仍高於澳洲央行的目標區間2%至3%。
澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，通膨「高峰已過」，但仍居高不下。
他警告，通膨可能還要幾年才會回到讓人接受的程度，而央行未來還可能再次升息。
澳洲中央銀行今天宣布升息至11年新高，澆熄外界對通膨出現緩和跡象會讓利率穩定的希望。
法新社報導，澳洲央行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）今天升息1碼，來到3.85%，讓許多預期不會升息的經濟學家跌破眼鏡。
4月底公布的數據顯示，消費者物價指數從去年12月的7.8%降至7%，但仍高於澳洲央行的目標區間2%至3%。
澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，通膨「高峰已過」，但仍居高不下。
他警告，通膨可能還要幾年才會回到讓人接受的程度，而央行未來還可能再次升息。
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