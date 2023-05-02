一名33歲的男網友分享，他在醫療體系工作，年薪高達500萬，但是工作超級忙，根本沒有時間組建家庭、扶養小孩，嚴重失衡的工作與生活，讓他很想直接躺平。貼文引起網友討論，不少人歪樓直呼，想報名當原PO的女友或小孩。

一名男網友在Dcard上分享，他目前33歲了，在醫療體系工作了4年多，工作主要是責任制，不論成敗都算他的，讓他覺得壓力很大，不過，年薪扣掉稅以後高達500萬，應該讓很多人很羨慕。

男網友表示，他沒什麼物慾，不追求名牌與豪車，外出旅遊也都住得很隨便，平常吃自助餐就覺得很開心，因此賺的錢幾乎都拿去投資了；至於存錢買房的問題，因為他的爸媽名下已經有10幾個不動產，感覺他再拚，也就是可以買一到兩棟房子而已。

男網友指出，他平常回家還要忙著進修、處理工作上的問題，每天忙到腳不沾地，更不要說有時間來組家庭、養小孩，反觀身邊的朋友，周末會出去走走，天氣不好就在家裡面追劇、打電動，偶爾還可以跟朋友聚一聚。

男網友無奈地說，他真的很羨慕那些周末可以放鬆的人，也很希望能當「躺平族」，但他前陣子試探性地跟爸媽提到想早點退休，卻被狠狠念了一頓，因此看來想要改變現狀是不太可能了，只好上網抱怨一下，畢竟日子還得繼續過下去。

討拍文引起網友熱烈討論，不少女網友歪樓自薦說，想當原PO的女朋友。「我也想躺平，現在報名當你女友還來得及嗎」、「羨慕，有機會當躺平族，像我只能當社畜」。甚至還有男網友說，當不了女友沒關係，想問可以報名當兒子嗎？