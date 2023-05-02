新北市瑞芳區爪子坑路一帶發生討債刺傷人案件，圖為案發地點。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市瑞芳區爪子坑路一帶，2日上午9時許有一蘇姓男子為討3萬元債務至吳姓男子家中討債，但協商破裂並起口角。蘇男稱吳男在爭執當中向自己屋內跑去，懷疑可能要持武器攻擊他，竟然持刀「先下手為強」，朝吳男背後刺去，造成吳男右後肩大量出血，但意識清楚，後送基隆長庚醫院救治。而刺傷人的蘇男，警方訊後依殺人未遂罪移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳分局表示，上午9時接獲通報指出瑞芳爪子坑路有人被刀刺傷，隨即趕往現場處置。到場後只見刺傷人的蘇男與被刺的吳男都在現場已無爭執，經查看被害人吳男的右後肩有明顯傷口並大量出血，但意識清楚且能正常交談，警方隨即通知救護人員到場，將吳男送往基隆長庚醫院醫治。

據了解，本案是因爲45歲的蘇男與44歲吳男間有3萬元的債務糾紛，蘇男前往吳男住家討債，但怕吳男會攻擊他，事先準備小刀帶在身上防身用。而據蘇男指稱當下爆發爭執後，吳男跑回屋內，蘇男怕吳男要回屋拿武器襲擊，故決定「先下手為強」，竟拿小刀背刺吳男，導致吳男右肩大量出血。

救護人員到場後，只見吳男意識清楚且能正常交談，而吳男自稱有氣胸，後送基隆長庚醫院救治。而後吳男回報醫生表示需住院，尚未知何時可出院。

而刺傷人的蘇男當場承認犯行，但表示其是出於自我防衛才先攻擊。後警方現場對蘇男進行搜身，並發現行兇用的沾血小刀，將其查扣後，交由鑑識人員採證。經警方詢問後，將依刑法殺人未遂罪，將蘇男移送基隆地檢署偵辦。