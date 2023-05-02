一名網友日前在路邊看到只有兩格停車格的收費停車場，第一次看到如此小的停車場，他驚呼「停兩台就停滿了」，他將其PO上網，引發2.7萬人朝聖，當中有人說小停車場的背後用意是為了養地，因在市區裡土地放著不用，稅金會比較重。

原PO日前於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片指出，看到路邊新開的收費停車場，但停車格只有兩格，第一次看到超迷你的停車場，讓他傻眼說「停兩台就滿場。」

圖文引發2.7萬人關注，網友紛紛留言，「很好奇怎麼收費的」、「還有慶開幕，厲害」、「這在士林捷運站附近吧！真的有夠小」、「我停過耶！這在士林」、「好可愛喔」、「我家邊還有一個位置的」、「導航到那邊才知道只有兩個位子，其中一個還是殘障車位」、「日本很常見」。

留言中也有不少人知道小停車場的用意，「地主很聰明啊！這種都是養地，記得市區土地放著不用，稅金會比較重，蓋停車場稅金會比較省，但也因為最終目的是要賣，所以都只是平面車位，不會考慮立體車位」、「養地等都更」、「這可以節地價稅」、「這種可能在養地」、「你就知道用停車場養地的成本多便宜，兩個車位就夠了」、「這塊地一天能賺的錢可能比很多人多喔」。