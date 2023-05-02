屏東縣長周春米2日在塭豐供水站辦事處啟用典禮指出，縣府將打造「3區聯合供水站」供應下埔頭、大庄、東海等枋寮鄉一帶的養殖漁業生產區海水使用。（謝佳潾攝）

屏東佳冬鄉塭豐海水供水站是全台首座大型海水供應站，設立至今9年，終於2日迎來「塭豐供水站辦事處」，完善整體環境設備，而縣長周春米也趁機捎來好消息，縣府爭取到行政院疫後特別預算，將打造「3區聯合供水站」，供應下埔頭、大庄、東海等枋寮鄉一帶的養殖漁業生產區海水使用。

周春米指出，塭豐海水供水站不僅透過海水養殖替代淡水養殖、解決佳冬鄉鄰近地區地層下陷的困境，提供在地養殖區穩定水質與足夠水量，還因達到養殖環境永續經營的目的，成為全台指標性建設，而枋寮鄉也是養殖重地，必然也要比照辦理。

周春米說，她在當立委時便為枋寮鄉的養殖戶爭取，而今終於成功爭取到行政院疫後特別預算，預計斥資30餘億打造「3區聯合供水站」，供應下埔頭、大庄、東海等枋寮鄉一帶的養殖漁業生產區海水使用。

周春米進一步說明，下埔頭養殖漁業生產區雖地處佳冬鄉，但與位在枋寮鄉的大庄、東海2大養殖漁業生產區緊鄰，因此3區聯合供水站特別選址在靠近枋寮鄉的佳冬鄉原第二公墓，該公墓全面遷葬後，占地5公頃的環境適宜打造成「景觀型供水站」。

周春米說，目前第一階段近15億的經費已確定核撥，沉砂池也已完工驗收中，而3區的布管順序為下埔頭、大庄、東海，若經費能順利下來，預計3年內可以供水。

農業處長鄭永裕指出，早在1995年時，縣府已在枋寮鄉的北勢寮建置海水供應站，當時斥資2億打造，規模不大屬於試驗性質，雖然至今還有在供水，但20餘年來歷經多次天災後，效率與系統都沒那麼好了，目前只能供60戶使用，量能確實不足，需要有新建設來支撐這龐大的養殖產業。

鄭永裕說，待「3區聯合供水站」完工後，可供水的養殖面積達300餘公頃，下埔頭約占130公頃、大庄130公頃、東海100餘公頃，而塭豐供水站可供的養殖面積約470公頃，實際供應550顆水表使用，且有的還是生產區外的魚塭，足見供水站的量能十足，所以可期待聯合供水站的成效。