星展銀董事會宣佈第一季股息為每股新幣42分（約9.69元新台幣）。星展集團執行總裁高博德表示，雖然本季市場波動加劇，但我們仍取得創紀錄的營運佳績，並受惠於資金避險潮帶動存款淨流入增加。即便面臨金融市場壓力，星展持續致力在數位轉型領域精進，在穩健資本支持、審慎風險管理、多元業務和靈活執行的基礎下，仍能維持業務成長並獲得客戶信任。星展多面向的業務優勢將使我們能持續支持客戶，並為股東帶來回報。

星展銀首季淨利與上一季相比成長10%。由於淨利差增加7個基點，總收入成長8%，貸款成長1%，而非利息收入有季節性增幅。由於上一季有非經常性項目入帳，支出減少4%。扣除提撥準備前淨利成長16%達新幣30.5億元。總提撥準備則因上一季度的回沖而有所增加。

按日調整後的企業及消費金融業務的淨利息收入較上一季成長2%至新幣33.8 億元。由於升息導致資產持續重新定價的升幅因存款成本上升而部分抵銷，淨利差增加8個基點至2.69%。以固定貨幣匯率計算，貸款成長1%，相當於增加新幣40億元至新幣4,170億元。非貿易企業貸款成長2%，相當於增加新幣40億元，升幅來自新加坡的房地產併購融資。貿易貸款成長3%，相當於增加新幣10億元。由於財富管理貸款減少，消費貸款下跌1%，相當於減少新幣10億元。與去年相比，由於淨利差增加104個基點，加上貸款增長3%，相當於增加新幣110億元，企業及消費金融業務的淨利息收入成長達69%。

以固定貨幣匯率計算，存款較上一季成長1%，相當於增加新幣50億元至新幣5,290億元。受惠於3月市場資金避險情緒高漲，因此存款和財富管理的新資金淨流入增加。與去年相比，存款成長4%，相當於增加新幣200億元。流動性覆蓋率為147%，淨穩定資金比率為118%，均遠高於監管要求。

企業及消費金融業務的淨手續費收入較上一季成長29%至新幣8.51億元。財富管理手續費受部分季節性因素影響成長39%至新幣3.65億元。由於股票和債務資本市場活動增加，投資銀行手續費成長一倍至新幣4,400萬元。貸款相關手續費成長80%至新幣1.42億元，而交易手續費成長2%至新幣2.3億元。信用卡手續費因受第四季較高季節性支出影響下跌7%至新幣2.27億元，因而抵消前者部分升幅。

與去年同期相比，企業及消費金融業務的淨手續費收入下跌4%。財富管理手續費因受1月基期偏高影響而下跌11%。2月及3月的財富管理手續費與去年相比維持穩定。信用卡手續費因旅遊等消費上升而成長21%，投資銀行手續費成長2%。貸款相關服務費表現穩定，而交易手續費下跌4%。

受惠於財富管理客戶收入增加，企業及消費金融業務的其他非利息收入較上一季成長35%、較去年成長22%，達新幣4.32億元。

資產品質維持穩健。不良資產較上一季減少3%至新幣49.5億元，不良貸款比率維持1.1%。新增不良資產仍然較低，且遠遠被還款和沖銷所抵銷。特殊提撥準備為新幣6,200萬元，佔貸款的6個基點。一般提撥準備為新幣9,900萬元，主要因為將強化整體準備金增加至新幣38.3億元。提撥準備覆蓋率為127%，如計入抵押品後，提撥準備覆蓋率則為229%。

星展銀普通股權益比率較上一季下跌0.2個百分點至14.4%。淨利雖有所增長，但升幅因2022第四季配發普通股息和特別股息每股新幣92分及風險加權資產增加而抵銷。槓桿比率為6.4%，較監管最低要求的3%超出一倍。