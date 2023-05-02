眾所矚目的首座Mitsui Shopping Park LaLaport在台中試營運，以「for the Vivid Colors of Life」為設計概念，從台中車站走路就能到達，有北館、南館2棟建築，預計將約有300家專櫃進駐，包含日本連鎖超市LOPIA等都將首次登陸台灣。

位於「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」的南館迎賓入口和北館的西南挑高區空橋之巔處，設置全台首創超高解析度的天幕顯示屏，該面顯示屏是由光磊先進顯示科技股份有限公司專為Mitsui Shopping Park LaLaport台中客製打造，搭配頂級的法國Pictural Quad Mark II 16K/2K的媒體撥放主機(Medias Servers)呈現出完美細緻的超廣角高畫質，更成為Mitsui Shopping Park LaLaport台中最吸睛的焦點。

光磊先進顯示客製的高解析度裸視3D顯示屏，其面積約40平方米，構成四面立方柱體的超高清顯示屏，再搭配以「Crystalline」為主題的動畫內容，給予觀眾充滿日式風格身歷其境的祈福3D感受與新奇體驗。