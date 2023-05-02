兩年多來，一直保持低調的阿里巴巴創辦人馬雲接受日本東京大學聘請，本（5）月起擔任客座教授。馬雲重拾教職再度當起「馬老師」，立刻受到外界關注，不過有分析指出，這或許是馬雲商業生涯畫下句點的重要訊號。

綜合外媒報導，東京大學官網1日宣布，馬雲將於5月至10月期間在東大所屬東京學院（Tokyo College）針對管理和創業開設講座，並期待馬雲在三大方面做出貢獻：

一、為東大的主要研究課題提供建議與支持。

二、與東大的研究人員展開聯合研究及項目，特別在可持續農業和糧食生產領域。

三、透過講座和東大師生分享創業、企業管理與創新等方面的豐富經驗及知識。

市場分析機構LightStream Research分析師Oshadhi Kumarasiri認為，馬雲擔任東京大學客座教授，代表他的商業生涯可能就此畫下句點。馬雲創立阿里巴巴之前，當了8年英語教師，他先前表示，希望從企業退休後能重拾教職。

除了受聘東大客座教授，馬雲今年4月1日起獲邀擔任香港大學管理及商業策略榮譽教授，任期三年，一直到2026年3月，他將與與港大教學人員展開金融、農業和創業創新等方面研究，不會有公開講座或演講。

現年58歲的馬雲是大陸最具魅力的商業領袖，曾多次接受外媒訪問，但在2020年10月公開批評大陸監管機構，並稱銀行業當鋪思想，隨即遭大陸官方出手監管，阿里巴巴旗下螞蟻集團掛牌上市喊卡，2021年4月，北京當局以阿里巴巴在網路零售平台市場實施「二選一」壟斷行為，祭出182.28億元人民幣天價（約台幣800億元）罰款。

馬雲很長一段時間未公開露面、近乎神隱，近一年陸續有媒體爆料，他現身在西班牙、荷蘭、日本、泰國等地參訪研究。

在海外「雲遊」一年多後，直到今年3月馬雲才返回中國大陸，次日，阿里巴巴宣布分拆為六大子公司，各自籌組資金，尋求上市機會，此次重組是該集團成立24年以來最大規模的組織變革。