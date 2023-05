據觀察者網引述土耳其阿納多盧通訊社4月30日報導,烏克蘭外交部副部長安德烈·梅爾尼克(Andriy Melnyk)當日在接受德國《柏林摩根郵報》採訪時表示,面對俄烏衝突,雖然中國有其自身利益所在,但相信其仍能發揮調停作用並帶來和平。

梅爾尼克稱,中國雖然有其自身利益所在,但他確信,對整個世界秩序而言,相比於這場永無休止的大規模地震(俄烏戰爭),公正、和平的解決方案和敵對行動的結束更符合中國的利益。

梅爾尼克指出,中國在烏克蘭實現和平的想法「並非不切實際」,並強調烏中兩國元首近期的通話,是在加強烏中雙邊關係並結束俄羅斯特別軍事活動方面「向前邁出的一大步」。

此外,梅爾尼克還提到了烏方的「底線」。他表示,對烏克蘭來說,從被佔領土撤出全部俄羅斯軍隊是一個必要條件。並提到,中方對此的看法可能與烏方不同。「細節決定成敗」(The devil is in the details),梅爾尼克稱他對即將來訪的中國政府歐亞事務特別代表很感興趣。

此外,梅利尼克還談到烏克蘭春季反攻的相關問題。他表示,此次進攻有一線希望,在西方盟友的幫助下,烏克蘭可以解放被佔領土,這並不是一些人認為的痴心妄想。

不過梅爾尼克也提到,反攻並不輕鬆。因為俄羅斯方面幾個月來一直枕戈待旦。另一方面,西方對烏軍援的速度也太慢了,並且只提供一小部分,難以取得預期的效果,為此他們需要更多的武器裝備。

「糟糕的妥協無法確保我們所有人的穩定和平,最多只能確保脆弱的停火。」梅爾尼克強調稱,他並沒有「不惜代價追求和平的衝動」。

當地時間4月26日,烏克蘭總統澤連斯基任命帕夫洛·里亞比金(Pavlo Riabikin)為新一任烏克蘭駐華大使。外交部發言人毛寧表示,中方歡迎烏方任命新任駐華大使,願為他履職提供便利。

4月27日的中國外交部例行記者會上,有記者提問中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問一事。毛寧表示,中方特別代表熟悉相關事務,將為勸和促談發揮積極作用。中方將繼續同國際社會一道,為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。