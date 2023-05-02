NHOA S.A.為Taiwan Cement Europe Holdings B.V.持股65.15％的子公司。

據了解，NHOA募集資金將全部用於綠色投資計畫，主要用於NHOA子公司Atlante Co.於南歐四國建置以及營運電動車充電站基礎設施業務、持續擴展全球四大洲儲能業務與其他永續營運所需。

NHOA這次籌資的2.5億歐元，據了解，其中5,000萬至1億歐元將用於支持NHOA在四大洲大型儲能業務的拓展，進一步實現全球競爭優勢；另外1.5億至2億歐元，將支持旗下子公司Atlante Co.在義大利、法國、西班牙和葡萄牙境內，能保持當前快速發展速度，積極打造南歐最大充電網絡。

NHOA旗下、專責發展電動車快充和超快充基礎設施的Atl ante Co.去年4月在法國和西班牙各成立子公司，擴大在歐洲的市場。並已在2022年6月，取得羅馬機場營運商ADR的重要標案，將在羅馬菲烏米奇諾國際機場（Fiumicino）及錢皮諾機場（Ciampino），建置結合儲能的電動車充電站。

Atlante Co.更在2022年12月，以450萬歐元（約合新台幣1.47億元），收購葡萄牙最大快充充電站公司Kilometer L ow Cost S.A.（KLC）60％股權，到2024年可望收購100％股權。

根據規劃，2023年台泥子公司NHOA旗下專責發展電動車快充基礎設施的Atlante Co.，將在歐洲重要交通樞紐，建置215座100％綠電結合儲能充電站，總計可新增2,500站電動車快充站，2025年在南歐會有一萬個充電樁，到2030年前建置超過3.5萬樁，邁向南歐最大充電網絡。

台泥自2021年7月收購NHOA，短短近兩年時間，業績已呈現大幅成長，全球儲能事業已獲4.5億歐元訂單，在四大洲正建置總計約1.4GWh的儲能系統。