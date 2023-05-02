高鈉含量的隱藏地雷飲品曝光。台北慈濟泌尿科主治醫師戴定恩指出，市售常見的5種飲料，雖然不鹹但鈉含量高，包括運動飲料、果菜汁、楊桃汁、巧克力飲品以及麻辣鍋必喝的酸梅湯，喝太多容易引發尿結石、水腫、高血壓甚至中風的風險。

戴定恩今天在臉書指出，重鹹的食物鈉含量高，容易造成身體很多負擔，但飲食生活充滿陷阱，市售的5款飲料明明不鹹，卻也是高鈉含量的地雷，分別為運動飲料、果菜汁、楊桃汁、巧克力飲品，以及吃麻辣鍋最愛配的酸梅湯也上榜。若睡前狂喝，隔天早上臉直接水腫，但家裡自己打的果菜汁沒有高鈉問題，市售飲料會額外添加鈉才要注意，呼籲大家喝水最好。

戴定恩表示，鈉含量攝取超標容易增加腎臟負擔、尿路結石風險，還會引發水腫，並刺激食慾，吃進過多熱量，更慘的是還會導致高血壓、中風等心血管疾病，提高失智機率，骨密度流失，特別是更年期女性髖骨密度的流失。

戴定恩表示，根據國健署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，也就是6公克鹽，減少攝取鈉的方法為多喝水代謝體內的鈉，少喝加工飲料，少喝湯尤其是火鍋湯與減少使用醬料。