員林市黃金帝國位於市中心，卻荒廢沒落多年。（孫英哲攝）

彰化火車站與員林火車站前分別矗立喬友、黃金帝國兩棟住商混合大樓，原是地標，卻因沒落、荒廢多年，淪為「北喬南帝」彰化兩大廢墟，並在今天彰化縣議會定期會引發多名議員關心現況。彰縣府回應表示，彰化市喬友大樓正在拆除，預計7月拆完；員林市黃金帝國大樓也將拆除及都更，相關作業進行中。

彰化市喬友大樓於1993年完工，樓高15層，於2021年6月30日晚間發生大火，造成中高樓層的防疫旅館4死22傷的慘劇，罹難者包括1名消防員，事發後已被彰縣府建設處委外鑑定為危樓，並以2100萬元發包拆除，去年9月開拆。縣議員楊子賢針對彰化市喬友大樓都市更新案提出質詢，要求建設處說明進度。

建設處長劉玉平指出，喬友大樓正在進行拆除作業，同時已啟動自辦都市更新的作業，更新會已成立，後續預計在10月提送都市更新事業計畫，按照都更程序進行後續作業。喬友大樓拆除作業因建築物裡有許多廢棄物要處理，使得拆除工期有受到一些延誤，預計在7月份可以完成拆除。

逾110名所有權人組成的喬友大樓都更新委員會，已委由建築師規畫，未來有可能將改建為地下4樓、地上20樓的超高大樓，將是彰化縣樓層最高的大樓。

同樣列名彰化爛尾樓的員林市黃金帝國大樓，正對員林火車站，大樓內曾小型商場及各式娛樂場所林立，號稱是員林的西門町萬年大樓，不料，九二一地震後，大樓出現牆面龜裂等受損，商場及娛樂業陸續遷出，整棟大樓陸續荒廢，直到去年因人氣直播主「晚安小雞」擅闖，並瞎扯遭流浪漢持刀追殺，因此再受到注目。

縣議員張錦昆今天也提出質詢，要求建設處加速黃金帝國的都更，以及說明大樓招商計畫、縣有地如何作為公益性使用等進度。

建設處長劉玉平表示，黃金帝國目前已啟動先期規畫及連帶招商的作業，該案為黃金帝國大樓私有地及周遭公有地併同規畫，其中黃金帝國周遭公有地參與都更的部分，會有回饋公益性設施的內容，也就是有可能將會施設活動中心等，在先前規畫就會討論公益性的空間規畫方向。

黃金帝國大樓都更目前初期規劃將朝住商混合大樓的方向開發，後續於規畫方案完成後，會徵求地方意見後，由縣府辦理公開招商，預計2024年辦理公開評選招商，並發布都市更新計畫。