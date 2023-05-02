深夜時分，偶爾會撞見一群人，身穿反光背心，帶著全罩式耳機，手持大型聽診器走在馬路上，或是以長條金屬桿巡視路邊的消防栓、水表，時而用金屬桿接觸，時而將耳朵貼着金屬桿，似乎專心在聽什麼，行為舉止總引起路人好奇的這群人，其實是有「水管醫生」之稱的自來水公司檢漏人員，台水公司第5區管理處7位水管醫生，去年檢漏巡查管線長度約2268公里，相當可繞台灣2圈，年減漏量達2萬6911噸，相當7萬人1天的用水量。

台水第5區管理處指出，因自來水管線大多埋設在肉眼無法看見的地底，破管漏出的自來水若未冒出地面，幾乎無法確認破管位置，這時就需要檢漏人員以更專業、先進的檢漏儀器，如多點相關及兩點相關儀等進行探測，等縮小漏水範圍後，再由檢漏人員沿管線位置「聽聲辨漏」，找出漏水點後開挖予以修復，所以檢漏員沒有歷經2、3年的培訓和實戰，想「出師」有難度。

水管醫生會出動專業檢漏儀器，如多點相關及兩點相關儀等進行探測。（自來水公司第5區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

加上白天環境雜音多，為精準找出漏水點，「水管醫生」多半犧牲睡眠時間，藉長年訓練出來的聽力，大半夜逐街逐巷沿著自來水管線進行檢測，每找出一處漏水點，就是為水資源利用多一分貢獻。

為及早發現未冒出地面的漏水，台水第5區管理處現有編制7名專業檢漏人員，隨時為嘉義縣、市地區自來水管線進行健檢，去年檢漏巡查管線長度約為2268公里，共計檢獲285件漏水案件，1年共找回2萬6911噸漏水量，相當於7萬人1天用水量，今年因乾旱缺水，水管醫生出勤率也增加，盡可能保住每一滴用水。

「水管醫生」多半犧牲睡眠時間，藉長年訓練出來的聽力，大半夜逐街逐巷沿著自來水管線進行檢測。（自來水公司第5區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台水第5區管理處長蕭淑貞表示，5區處除及早發現漏水予以修復外，針對修不勝修的老舊自來水管線，也將加速辦理汰換工程，全力解決民生用水問題，讓人人有量足質優的自來水可用，也期待民眾如果在路上看見身揹儀器，頭戴耳機的水公司檢漏人員，可給點讚美及掌聲。