台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，推特爆料達人Revegnus先前稱三星4奈米製程良率已經快追上台積電，引發業界高度關注。市場最新消息則傳出，台積電大客戶AMD(超微)將部分4奈米訂單轉到三星，一方面是因為成本低，再者是三星的4奈米良率和效能表現已與台積電無差別。

根據外媒《Wccftech》報導，推特爆料達人@OreXda最新指出，AMD已與三星簽署協定，該公司計畫從台積電轉移部分4奈米處理器訂單到三星。

報導指出，搭載AMD Phoenix系列Ryzen 7040 Phoenix APU的筆記型電腦，該產品發表計畫已經從3月延遲到4月，現在又傳出到5月才會逐步上市，市場人士消息指出，這是因為台積電4奈米製程一直處於滿載情況所導致的結果。

報導提到，英特爾能比其他競爭對手更快為各種產品出貨第13代英特爾Core-i 處理器，在此情勢下，AMD可能會與三星聯手， 使晶片能夠按時向市場發售， 也可能替未來的訂單取得更好的議價空間。不過，目前相關的消息還未獲得證實。

另一推特爆料達人Revegnus先前在推特發文指出，蘋果高階主管會議記錄顯示台積電3奈米良率高達63%，3奈米相比4奈米價格高出一倍，若從4奈米來看，三星和台積電的良率預計差不多，他強調三星良率回升的速度比預期快。

韓媒《BussinessKorea》報導，許多產業消息人士透露，台積電4奈米製程良率估計達80%，三星4奈米製程的良率已從大約60%拉到70%，三星良率正在迅速提升。