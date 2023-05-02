名人盛竹如在8年前代言「不動產借貸媒合平台imB」，近日爆出平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）以「假債權、真吸金」詐騙25億元資金，曾在2天前召開協調會保證負責到底，不料又人間蒸發，讓imB受害者成立自救會，目前人數已逼近5千人。對此，盛竹如稍早表示「沒簽過代言」。

盛竹如強調沒跟「不動產借貸媒合平台」簽約代言，他表示過去的確造訪過對方公司也在那拍過照片，但絕對沒有代言，他之後不排除針對照片侵權一事向對方提告。他更呼籲受害者團結，「希望被詐騙的這些人好好團結起來，能夠告他就告他，不要讓我受到冤枉」。

經紀人也駁斥代言一說，「當時是受邀參加對方公司開幕，有拍照，但沒談過代言跟工作」，他強調盛竹如絕對沒有代言、沒有授權使用廣告文宣、沒有鼓吹大家投資也沒力挺這家公司。至於盛竹如的心情？經紀人說盛竹如很難過也很關心自救會成員，希望能幫他們做些什麼，自己捲入的部分也只能自認倒楣，就當是吃悶虧。