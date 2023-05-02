行政院副院長鄭文燦（右一）2日上午前往台北諾富特華航桃園機場飯店9樓交誼廳，視察第三航站區主體航廈土建工程並聽取簡報，對於星宇航空董事長張國煒說第3航廈進度落後，以及第3航廈的分配問題，他表示，目前整體進度超過46％，沒有落後，也強調未來第三航廈航空公司分配不會用聯盟方式區分。（陳麒全攝）

第三航站區主體航廈土建工程目前整體進度超過46％，沒有落後。（陳麒全攝）

行政院副院長鄭文燦2日上午前往台北諾富特華航桃園機場飯店9樓交誼廳，視察第三航站區主體航廈土建工程並聽取簡報，對於星宇航空董事長張國煒說第3航廈進度落後，以及第3航廈的分配問題，他表示，目前整體進度超過46％，沒有落後，也強調未來第三航廈航空公司分配不會用聯盟方式區分。

鄭文燦表示，在他擔任桃園市長8年後讓航空城計畫啟動且進入實質開發，現在第3航廈整體進度已達46％，土建工程進度約15.7％沒有落後，這是新台幣956億元的工程，也是國內單一建築最大工程，預定在113年完成北登機廊廳、114年完成航廈主體工程、115年完成南登機廊廳。

他也強調，未來第3航廈的營運不會以航空聯盟為準分配，會考慮到航線，各個航空公司都會得到公平、合理對待，交通部跟民航局會參酌各航空公司意見，再來定奪，在促進觀光客來台方面，交通部提供50萬人、每人5000元的旅遊購物金，一定會刺激團客跟自由客大量來台。

記者提問，美國25家軍火商訪台拜會航太產業，還將訪問中科院，出席台美國防產業合作論壇，未來將在哪方面合作。鄭文燦表示，25家軍工企業來台不是賣武器，是來選擇合作的供應廠商，台灣具有很好的製造基礎，過去也提供非常多零組件，台灣也要爭取航太工業商機，這次的參訪應該會有很好的收穫。

對於財政部長莊翠雲到韓國參加亞銀年會，國籍被稱為中國台北。鄭文燦表示，台灣參加亞銀是從1986年就遇到被改名的狀況，每一年台灣都盡量保持參與也會抗議。莊翠雲會出席也會保持抗議。

鴻海集團創辦人郭台銘說要在高雄半屏山蓋小型核能發電站及市長不用議會監督，深夜又發文道歉。鄭文燦說，一個好的企業領導者，跟國家領導者當然不一樣，國政治理需要嚴謹的評估，也不可能一日數變，小型核電技術上還在發展中、尚未成熟，當然不可能蓋在保護區內。對於民主政治的體會，企業家跟政治家會略有不同，這是可以理解的，但若要擔任國政領導者，國家的治理有一定的規則，未來大家可以用這個角度來評估。