目前正值雙星逆行，分別是水星逆行於金牛座，期間為4／20～5／15，以及冥王星逆行於水瓶座和摩羯座，期間為5／1～10／10，星座專家艾菲爾老師在《靈匣網》指出，這將會對太陽或上升落在雙魚座、處女座、金牛座、水瓶座和摩羯座的人帶來壓力與挑戰。

第一名：雙魚座

雙魚座在這段時間會面臨身體和心理上的問題，比如疲勞、焦慮、失眠、頭痛等，對你的日常生活造成一定影響，為了保持身體健康，建議養成良好的生活習慣，避免過度疲勞或忽視身體訊號，及時到醫院檢查、治療；此外，也要時刻關心自己的情緒，不要過度壓抑或消沉，保持樂觀和積極的心，或是向外尋求幫助，相信你就能度過這個困難的時期。

第二名：處女座

處女座在這段時間會面臨工作上的挑戰，例如工作量增加、需承擔更多責任，這些挑戰會讓你感到壓力與不安，但你需要保持積極的態度，認真對待工作，努力發揮自己的能力和優勢，另外也要注意時間管理，避免在工作中感到不知所措，最後最重要的就是保持耐心與專注，相信自己可以克服挑戰，並適時放鬆自己，保持身心健康。

第三名：金牛座

金牛座在這段時間會面臨財務上的挑戰，像是突然增加的支出，或突然減少的收入，而背後的原因會讓你感到壓力與焦慮，建議你要慎重審視自己的財務狀況，避免不必要的開支，同時也要注意你的投資理財計畫，確保資金安全，學會合理規劃財務，最好時刻都要保持冷靜和理性，處理好遇到的財務問題，以免形成更大的財務壓力。

第四名：水瓶座

水瓶座在這段時間會面臨人際方面的問題，比如朋友之間的衝突或誤會，或是在社群平台上的言論可能引發爭議和矛盾，建議你要保持理性和冷靜，不要輕易發脾氣或做出過激的反應，多多與他人溝通、傾聽他人意見，試著找出雙方都能接受的解決方案，同時也要自我反省，站在別人的立場與觀點看待事物，這樣才能幫助你有更好的人際互動。

第五名：摩羯座

摩羯座在這段時間會面臨家庭和職場上的壓力。家庭方面可能需要處理一些問題或家人之間的衝突，內容還可能涉及到財務、房屋或親密關係等問題，讓你感到沮喪和不安；職場方面則會遇到挑戰與壓力，讓你感到疲勞焦慮且壓力極大，還可能覺得自己的能力與價值被質疑，需要花費更多時間來證明自己，因此你需要保持積極的心態，勇於面對、解決問題。