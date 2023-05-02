板橋江翠北重劃區新建案多，分ABCDE區，估計未來將有數萬人入住，社區民眾向新北市議員葉元之陳情，每晚10點後改裝車呼嘯而過噪音嚴重，讓他們無法入睡。新北市長侯友宜表示，噪音問題每個人罵得要死，林口也是這樣，1999接到最多抱怨就是噪音問題，建議中央從源頭管理，全國面對妨害安寧的噪音應要大力取締，訂定相關規定，讓大家來遵守。

葉元之今在議員總質詢表示，環保局第一時間的回應態度他不太能接受，環保局稱海山分局每個月都會安排不定期巡檢一次，還說環河西路有大型車輛不適合辦理臨檢，但後續該路段會加強巡邏，這樣子民眾問題有解決嗎？

他要求環保局提出具體作為，後來環保局派科長會勘，增加科技執法，但他質疑這樣有效遏制噪音嗎？環保局回應，依中央規定，噪音很難抓、開罰，效果可能有效，認為如連議員找環保局幫忙都無法解決問題，民眾怎會信任環保局？要求在一個月內提出解決辦法。

環保局長程大維回應，已在江翠北重劃區設立9處科技執法，夜間攔查也有，目前除加強頻率，也有向中央反應車輛改裝問題，希望從源頭規定，不然後面怎麼抓都沒辦法根絕問題，但投入資源跟稽查頻率環保局都會全力以赴。