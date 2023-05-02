日本昔日的「治癒女神」飯島直子已經是55歲大媽，但她擁有凍齡美貌而有「美魔女稱號」，至今仍是家喻戶曉的大明星。飯島直子經歷兩度失婚，卻很迅速振作起來，不時更新IG動態還被冠上「社群天后」，不久前她自曝生病了，出現手指腫脹變形症狀，引起網友熱情關切。

飯島直子在日本90年代以一支廣告成為「治癒系女孩」，之後被發現有搶眼的性感身材，人氣不斷飆升，成為當代性感女神代表之一；儘管飯島直子已是55歲大媽年紀，但她靠著健康飲食，狀態保養得極好，也讓網友大讚她是日本最強美魔女。

飯島直子是日本90年代性感女神代表之一。（圖／摘自日網）

曾有過兩段婚姻的飯島直子，從她的IG上得知她很享受現在的生活，但不久前她曬出一張素顏舉起握拳的手自拍，透露自己罹患一種不明原因慢性病，其中一個症狀就是手指腫脹變形，「我有希伯登氏結節，右手小拇指最明顯」。

在飯島直子PO文沒多久底下就引起熱議，有不少人都跳出來安慰她，分享自己也有這種情形，希望她不要太煩惱；還有從事醫護行業的網友表示，「這種病好發在40歲以上的女性，尤其是家庭主婦，可以藉由藥物治療、冰敷等減緩不適，如果太嚴重的話則需要動手術。」

飯島直子曬素顏自拍分享生病一事。（圖／摘自飯島直子IG）

其實飯島直子感情路很坎坷，1997年與樂團TUBE主唱前田亘輝結婚，聚少離多的關係婚姻只維持4年；她之後戀上小13歲紅牌牛郎Only優，談了3年多姊弟戀也分手收場；2012年閃婚房產社長，男方不敵7年之癢偷吃舞台劇女演員，在2021年正式離婚。