「致力打造公平的買賣屋交易環境，提供消費者誠實透明的成交行情與資訊」是永慶房屋不變的堅持，秉持「先誠實再成交」理念，不僅持續推出誠實服務，為消費者權益嚴格把關，也培養更多「誠實房仲」為消費者服務，新北市不動產仲介經紀商業同業公會於4月28日舉辦「112年度傑出不動產經紀人員評選」頒獎典禮，永慶房屋經紀人陳彥廷就因持續提供誠實、專業的服務，獲選為公會肯定之傑出不動產經紀人員。

挑戰業務金字塔頂端！陳彥廷銷售最高總價的房地產創佳績

在新北市中和區服務的永慶房屋經紀人陳彥廷，出生自業務家庭，從小在父母身邊耳濡目染，對業務工作產生興趣，也了解想要創造高收入，就屬業務性質比較有機會，因此大學畢業後就投入房仲業務工作，經過3年的淬鍊與成長，年薪成長至200多萬，業績突破千萬，也連續兩年拿下永慶房屋中和區年度銷售第1名殊榮。

陳彥廷表示，剛加入永慶時有店長及學長姐教導，在保障收入期間讓我快速學習、打穩基本功，遇到困難時，會協助找到的解決辦法，因為奠定良好的基礎，讓我在服務客戶時有自信更具專業性，第一年就拿到新人王獎項，年收也將近百萬，入行約三年時間，已成功晉升有殼一族。

永慶房屋陳彥廷獲112年「傑出不動產經紀人員」肯定。(圖/永慶房屋提供)

陳彥廷分享，我的工作心法就是「積極不心急」，每天都要求自己「把客戶的需求，放在第一位！」盡力解答問題、持續優化服務模式，每次有客戶第一時間指名找我服務，都讓我感到很有成就感，房仲工作帶來的不只是高收入，更是助人圓滿成家的重要推手。自己的房仲資歷不算深，相比從事10幾年的前輩，還有很多要虛心學習的地方，謝謝新北仲介公會的肯定，未來會持續以誠實為理念服務好每一位客戶。

幸福職場培育優秀房地產人才 業務新人首年保障60萬收入

永慶房屋致力於培育優秀的房地產人才，建立完整的薪獎制度為員工打造幸福職場，強調「用人先投資再訓練」，今年推出「鴻兔大展512專案」，提供業務新人前12個月每月5萬元收入保障，首年保障60萬收入。並強調「不綁約、不扣薪、不爆肝，且不需房產經驗」，讓新人在學習期減輕經濟壓力，能專心打好基礎。據永慶房屋內部調查顯示，年資1年以上的經紀人，平均月收入直逼9萬。除了保障收入的優勢外，永慶房屋強調團隊合作工作模式，經紀人服務客戶不需要單打獨鬥，背後有團隊互相支援、創造高績效。