前台北市長柯文哲公布「台北市雙語教育白皮書」，宣布2026年北市所有公立國中小學、完全中學210校，將全數轉型為雙語學校。台北市政府教育局長湯志民表示，將緩進推動，進度可能不會是2026年這麼快，達成時間則看學校進度。

台北市議員陳政忠於教育部門質詢關心，2026年達到100％雙語教育是否會政策轉彎？湯志民回覆，希望雙語教育推動的量和質都可以兼顧，量的擴充要在質的穩定基礎上，以現在推動效果來看，應該是緩進，進度可能沒那麼快。

陳政忠追問，既然2026可能無法達成，那目標何時完成？教育沒有目標，家長如何適從？湯志民說，目標緩進，時間就看學校進度。

教育局副局長補充陳素慧補充，雙語教育預算明年編列2.1億元，雙語教育要穩健往前走，目標2026年達成，但沒有一定要在2026年做到，希望最重要的是，老師在教學時，學生還是可以學到課程的概念。