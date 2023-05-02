近年數起共諜案遭輕判，民進黨立委羅致政、劉櫂豪、蔡易餘、莊瑞雄、王美惠辦公室今聯合舉辦「共諜案屢輕判，如何提升國安？」公聽會，探討重罪輕判的原因，並研擬解決之道。法務部次長蔡碧仲強調，目前相關法律修法皆已完成，法務部會嚴查重懲，絕不寬貸；國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則點出，台灣刑度和他國相差12倍以上，確實有不足之處，

莊瑞雄表示，過去有前立委、退役軍官、台商涉入共諜案，在面對司法機關的判決裡面，往往被輕判，這不只要檢討修法，也要檢討司法人員對於國安案件的特殊性與危害有深刻認知，也要考量案件對對自由民主人權及對國家的傷害，這不僅是涉及全國人民的安全感，也涉及對國家的認同感，希望與會代表及專家能提出更好的解決方案。

王美惠表示，很多台商、立委、軍官到對岸，被中共發展組織，在國安法中這是七年以上重罪，不過在法官審理上都是輕輕放下，讓台灣民眾難以置信、不能接受，如果這樣的情況沒有改變，對台灣安全而言會造成越來越嚴重的影響，也很容易讓台灣人感到失望。

蔡易餘表示，近期共諜案常常看到最後判決結果是緩刑，或是刑期不重，過去雖修正刑法或國安法，將一些行為的刑期加重，但是往往法律在適用上，檢調或法官有所落差，未來不論是修法或法官認知上都要加強，讓共諜這樣的行為能正確定義，在法條適用上能更準確，而不是用刑期輕的法條來宣判。

蘇紫雲提到，近年台灣破獲的軍事間諜平均刑度為18個月，而歐美民主國家則平均為230個月，相差12.7倍，台灣在刑度上確實有不足之處，他認為，軍人涉及國安案件的行為，應恢復軍審制度。中信金融管理學院副教授陳重見則提出審理國安案件適法性的問題，還有涉及國安的相關法律之間的競合，可能也會造成引用不同而有輕判的狀況；他也提及目前處罰類型、加重其刑的對象也不足，這都會對國安造成隱患。

法務部次長蔡碧仲在會上表示，法務部除精進作為，也要為了國家安全「主動出擊護台灣，嚴查重懲不寬待」。調查局國家安全維護處處長陳白立在報告中則建議，修法納入「參與」組織的犯罪樣態、強化國安案件的調查，並加強數位證據蒐證的能力、整合情報單位的審認意見，以及增加國安教育訓練。

司法院刑事廳法官朱嘉川指出，司法院除提出「刑事案件妥適量刑法草案」外，更召開會議研議並完成「焦點團體建議法院辦理國家安全犯罪態樣量刑審酌時允宜注意之事項」，提供法官審理國安案件時，得檢視並掌握重要量刑因子，作為審酌刑度之參考，並回應外界對於國安案件量刑妥適性之期待。