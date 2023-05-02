勞動部勞動力發展署高屏澎東分署「2023台灣就業通屏東地區就業博覽會」6日將在屏東縣立體育館登場，現場邀請80家以上廠商，提供1200個工作機會，超過8成職缺工作地點在高屏轄區，歡迎求職民眾踴躍參加。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，此次就業博覽會產業面向多元，包括半導體業、製造業、批發零售業、餐飲服務業、長照服務業等，並邀請台積電、元晶太陽能、巧新科技、大江生醫、凱撒大飯店、茁壯創能(Gogoro)、昇恒昌等多家知名廠商至現場設攤。

提供研發工程師、製程工程師、儲備幹部、財務專員等1200個工作機會，其中元晶太陽能科技、昇恒昌及三菱汽車貨運，更開出月薪4萬5000元以上，徵求Java程式設計師、餐飲主任及油罐車司機。

活動還特別規畫「職訓成果展示」專區，展示多樣職訓成果，鼓勵求職民眾藉由參加職業訓練，提升職場競爭力及培養第二專長。現場還有自走車競賽、3D列印、手串珠鍊等有趣DIY活動，又為紓解求職民眾面試壓力，以及迎接溫馨母親節，特別規劃肩頸與腳底按摩、修眉、簡易光療指甲等紓壓貼心服務。

此外，為培植民眾職場競爭力，集結高屏澎東分署各項給力資源，提供職涯諮詢、青年職涯發展、銀髮人才、企業人才發展等諮詢服務及體驗活動，歡迎青年朋友、銀髮族以及求職民眾把握機會前往了解及參與。

活動當天有免費接駁車服務，發車地點位於屏東轉運站，發車時間自上午8點半開始，每15分鐘1班，歡迎民眾多加利用。