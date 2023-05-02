在群創InnoStar Plus暑期實習期間，海納多元性別、科系，女性實習生佔比45％、非工程科系佔35％，打破科技業都是男性或工程背景的偏見及刻板印象，鼓勵跨界跨域人才、全方位均衡發展，注重多元、平等和包容的實習環境。群創暑期實習計畫不只給予學生進入科技業的入場卷，而是以遊戲化的學習方式培養軟硬實力，安排年青學子前往奇美博物館分組進行實境解謎活動，透過舉辦多項活動、參訪、培訓、跨職能分組，增強溝通協調、問題解決能力。

為培養學生社會永續價值觀，群創更邀請人資長與學生面對面，分享群創職場學與ESG永續發展目標，鏈結公司核心競爭優勢，打造多元共融的職場環境。2023年第五屆「InnoStar Plus暑期實習計畫」將提供多元實習機會，職位涵蓋技術開發、品質工程、製造工程、經營管理等範疇，全方位發展的訓練計畫，可實際參與公司專案、學習和應用最新技術。群創亦針對表現優異的實習生祭出pre-offer暨獎學金方案，最高可高達60萬元，讓同學畢業即就業。